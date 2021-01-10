رحيل الفنان المصري “هادى الجيار” عن عمر 71 عاماً متأثرا بـ”كورونا”

أعلنت وسائل إعلام مصرية عدة فجر اليوم الأحد عن وفاة الفنان المصري الشهير “هادى الجيار” وقد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الهرم في العاصمة المصرية القاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

توفي “الجيار” عن عمر 71 عاماً وسيشيع جثمانه ويدفن بعد صلاة ظهر اليوم في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر-حسب صحيفة اليوم السابع.

وأُدخل “الجيار” إلى مستشفى الهرم في الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وضاعف من تدهور حالته المرضية إجراء عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

وذكرت “اليوم السابع” أن “الجيار” قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل “الاختيار”، من بطولة “كريم عبد العزيز” و”أحمد مكى”، سيناريو وحوار “هانى سرحان”، وإخراج “بيتر ميمى”، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

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