تسريبات ايفون 13 – نوتش أصغر ولا تغييرات في التصميم!

ابل سوف تطلق أربعة إصدارات مختلفة من هواتف ايفون 13 نهاية عام 2021 الجاري كما فعلت مع سلسلة ايفون 12 وفقاً لموقع Mac Otakara الياباني نقلاً عن مصادر له من موردي ابل.

أبعاد هواتف الايفون الأربعة سوف تظل على حالها أي ستأتي بنفس الطول والعرض مما يعني أنها ستحمل نفس قياسات الشاشة في هواتف ايفون 12.

التغيير المحتمل في التصميم سوف يكون طفيفاً حيث سيتم تقليل حجم النوتش الموجود أعلى الشاشة ليستهلك مساحة أقل، كما سيتم زيادة سمك الهواتف قليلاً وذلك قد يكون راجع لزيادة سمك مستشعر الكاميرا أو زيادة في سعة البطارية.

مربع الكاميرا الخلفية سوف يكون كما هو حالياً من ناحية كونه بارزاً، كما ستقوم ابل بتغطية الكاميرا بزجاج أصلب من نوع السافير.

هذه التسريبات منطقية لأن ابل كانت قد غيرت من تصميم ايفون 12 بالفعل، ومن الطبيعي أن يستمر التصميم الجديد على حاله لمدة عامين على الأقل.

إذا لن تكون على الأرجح هناك أية اختلافات جوهرية على مستوى التصميم وستعتمد ابل نفس التصميم الحالي في هواتف ايفون 12.

أيضاً من المتوقع أن يكون هناك تحسينات أخرى أكثر أهمية مثل تحسين أداء المعالج، وزيادة معدل تحديث الشاشة إلة 120 هيرتز، فضلاً عن تحسين دعم شبكات الجيل الخامس 5G.