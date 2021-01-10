الكشف عن تصميم جالكسي A32 يوضح لنا تصميم جديد لهواتف سامسونج

بدأت سامسونج سلاسلها المتوسطة جالكسي A وجالكسي M مع تصميمات جديدة وعصرية، وهي التصميمات المستمرة في التطور حاليًا، لكن يبدو أن سامسونج لديها تصميم جديد لهذه الهواتف وهو الذي سيبدأ مع تصميم جالكسي A32 والذي ظهر في تسريب عالي الدقة.

تصميم جالكسي A32 قد يكون تصميم الهواتف المتوسطة القادمة

هاتف جالكسي A32 5G سيأتي مع شاشة من نوع Infinity-V مع كاميرا أمامية على شكل حرف V وهو تصميم ليس بجديد من الجهة الأمامية، لكن من الجهة الخلفية يتغير التصميم بشكل كامل مع إزالة الإطار العلوي وجعل الكاميرات ملتصقة مباشرةً بالظهر دون أي إطارات أو بروزات!

الهاتف بشكل عام سيقدّم كاميرا رباعية كما نرى من الصور مع مستشعر 48 ميجابيكسل كمستشعر رئيسي للكاميرا هذا مع مستشعر كاميرا واسعة، مستشعر عمق ومستشعر ماكرو للتقريب.

التصميم الجديد مميز بلا شك، لكنه مختلف عن تصميم الهواتف السابقة من سلاسل A وM، كما أن هذا التصميم يجعل هواتف هذه الفئة مختلفة من حيث التصميم عن الهواتف الرائدة، وقد رأينا بالفعل التغير الكبير في تصميم سلسلة جالكسي S21، لذلك فقد تكون سامسونج قد فعلت ذلك حتى تفرق بين سلاسلها من ناحية التصميم.

بالنسبة لهاتف جالكسي A32 ومن حيث المواصفات فهو قادم مع معالج Dimensity 720 من ميدياتيك إلى جانب أندرويد 11 مباشرةً من العلبة و4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع دعم الشحن السريع 15 واتّ والشاحن سيكون موجود في العلبة.