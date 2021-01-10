إغلاق مطعم في موسكو بعد يوم واحد من افتتاحه

أجبرت السلطة المحلية في موسكو صاحب مطعم لبيع الشاورما على إغلاق مطعمه الجديد بعد يوم واحد من افتتاحه رغم قدوم أكثر من 200عميل الى المطعم في يومه الأول وفقاً لرويترز.

ويعود سبب الإغلاق المفاجئ الى العلامة التجارية التي وصفت بالإستفزازية و التي حملت صورة جوزيف ستالين وهو زعيم شيوعي اشتهر بالقمع الجماعي ومعسكرات العمل والمجاعة.

من جهته قال صاحب المطعم كنت اتوقع ضجة على مواقع الاتواصل الاجتماعي ولكن لم أتوقع ما حصل لم تكن هناك أي أسباب غير قانونية للإغلاق لكن الشرطة أرغمته على إزالة العلامة التجارية و الضغط الهائل من السلطات المحلية أجبرته إلى الإغلاق التام.

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