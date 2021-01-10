صيادون يعثرون على حيوان غريب ويتصرفون بذكاء

هرع 3 صيادين وهم في عرض البحر عندما تفاجئوا بظهور حيوان غريب ولاذوا بالفرار قبل ان تؤذيهم السمكة غير المألوفة والتي عرف لاحقاً أن اسمها “سمك الرعاد”، وجرى رصدها على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز.

ولفتت السمكة انتباههم لعدم رؤيتها من قبل وذهلوا فوراً من المنظر لأنه من المعروف ان هذه السمكة ليست مسالمة و قد تقوم بصعق أي شخص و من الممكن أن تحدث شلل لدى الانسان.

وقاموا فوراً بإعادتها الى البحر لعدم خلوها من الخطورة و لأنها تمتاز بقدرتها على إطلاق شحنات كهربائية صوب الآخر، وبالعادة تختفي مثل هذه الحيوانات تحت الرمال.

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