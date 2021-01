طوكيو.. «حمام الثلج» السنوي صلاة خاصة من أجل نهاية كورونا

شهدت، اليوم الأحد، العاصمة اليابانية طوكيو أحد طقوس ديانة شينتو، وهو النزول إلى حمام مياه مثلجة طلبا لنقاء الروح والصلاة من أجل انتهاء فيروس كورونا.

وشارك في الطقس السنوي هذا 12 شخصا فقط في ضريح تيبو-زو إيناري، بالمقارنة مع أكثر من 100 شخص في أوائل 2020، وذلك بسبب أزمة كورونا. ولم يسمح القائمون على الطقس بحضور مشاهدين.

وبعد أداء بعض التمرينات للإحماء، وترديد الهتافات تحت سماء صافية، وفي جو سجلت درجة الحرارة فيه 5.1 درجة مئوية، نزل 9 رجال و3 نساء في حمام يمتلئ بالماء البارد وكتل كبيرة من الثلج.

وقال شينجي أوي، رئيس جماعة “يايوإيكاي” في الضريح بعد انتهاء الطقس: “صليت من أجل نهاية فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن”.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتكافح اليابان لاحتواء زيادة طرأت في الآونة الأخيرة على الإصابات بالعدوى، وقد أعلنت طوكيو اليوم الأحد عن رصد 1494 حالة إصابة جديدة.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ محدودة في طوكيو و3 مقاطعات مجاورة لها يوم الخميس، بما يضم حوالي 30 في المئة من سكان البلاد، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

ويقام هذا الطقس الديني يوم الأحد الثاني من كل عام جديد منذ 66 عاما.

