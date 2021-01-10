لينوفو الصينية تزيل الستار عن مجموعتها الخاصة من الحواسيب

أعلنت الشركة الصينية لينوفو عن مجموعة جديدة من الحواسيب مدعمة مع معالجات Intel Core من الجيل الـ11 والذي يعمل بنظلم الـ5G وستعرض 3 أنواع من الأجهزة IdeaPad 5G و IdeaPad 5 Pro و IdeaPad 5i Pro.

وتحتوي هذه الأجهزة على العديد من الميزات أهمها الإتصال بشبكات الجيل الخامس ونوع أحد الشاشات IPS بقياس 14 إنشًا ودقة 1920×1080 بكسل فضلاً عن توفر لوحة مفاتيح IdeaPad المريحة ومكبرات الصوت والميكروفون المزدوج لتحسين الأداء أثناء المكالمات.

وستبدأ أسعارهم من 700 يورو وسيصل الى 1000 يورو تبعاً لاختلاف مقاسات الشاشات وسعة الذواكر المتوفرة فيه.

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