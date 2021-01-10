تعرف على أفضل ماكينات اللحام المُتاحة للشراء في 2021

في الوقت الحالي تُعتبر ماكينات اللحام من الأشياء التي ينبغي تواجدها في أي منزل سواء كنت تعمل في مجال إصلاح الأجهزة الإلكترونية أم لا لأن استخدامها لا يقتصر على مثل هذه الأشياء فحسب بل كذلك يمتد إلى جميع الإصلاحات البسيطة في المنزل بما في ذلك توصيل الأسلاك الصغيرة ببعضها أو على سبيل المثال تلحيم القطع الإلكترونية الدقيقة ببعضها وهكذا، وبالتالي يا صديقي وجود مثل هذا النوع من الأجهزة في المنزل يُمكن أن يوفر عليك عناء وتعب كبير جداً، ونظراً لتواجد العديد من الماركات والأنواع في السوق ففي هذا المقال اقتنينا أفضل ماكينات اللحام الموجودة حالياً.

أفضل ماكينات اللحام المتاحة للشراء في الوقت الحالي:

1. Aoyue 469 Variable Power

نبدأ هذه القائمة بماكينة اللحام المقدمة من طرف شركة Aoyue الرائدة في عالم صناعة وتصدير مواد وأجهزة اللحام مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الشركة تأسست عام 1962 وبالتالي فالشركة قديمة جداً وتحظى بسمعة جيدة، تعتبر هذه الماكينة بدون مبالغة أحد أفضل ماكينات اللحام المتوفرة في السوق حالياً وذلك للعديد من المميزات أولها أنها مزودة بعناصر PTC التي تضمن تسخين سريع بالإضافة إلى السماح بالتحكم الدقيق في درجة الحرارة حيث تتراوح درجة حرارتها بين 200 إلى 480 درجة مئوية، وللإشارة تأتي الماكينة مع دليل مستخدم وكذلك حامل لبكرة اللحام، يبلغ سعر هذه الماكينة 25 دولار.

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2. Bundle Includes Soldering Station

هذه الماكينة أيضاً تعتبر من أفضل ماكينات اللحام حالياً إن لم تكن الأفضل ولكن السبب الوحيد الذي جعلنا لا نذكرها في المقدمة هو سعرها الذي يصل إلى 109.99 دولار ولكن مقارنة بإمكانياتها فهي تستحق هذا السعر، تأتي الماكينة مزودة بشاشة عرض رقمية لإظهار درجة الحرارة الحالية والتي تتراوح بين 120 درجة إلى 899 درجة فهرنهايت أو 50 درجة إلى 480 درجة مئوية، من أهم مميزات الماكينة هي إمكانية التحكم في درجة الحرارة بسهولة بجانب أنها مصنوعة من هيكل معدني قوي وبالتالي فهي تتحمل الاستخدام الشاق.

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3. Weller WE1010EDU Soldering

تأتي هذه الماكينة بالعديد من المميزات التي جعلتنا نضعها ضمن هذه القائمة، أولى هذه الميزات أنها آمنة من حيث الاستخدام حيث تتكون من هيكل معدني قوي وسلك سليكون مقاوم للحرارة بجانب وجود ميزة أخرى مذهلة ألا وهي قفل درجة الحرارة والذي يحمي المكونات الداخلية للماكينة مما يؤدي في النهاية إلى الاستخدام الآمن بشكل كامل، أيضاً من أهم مميزات هذه الماكينة أنها تتوفر على جميع الملحقات الخاصة بها عند الشراء بما في ذلك سلك التلحيم ومفك براغي وحامل للمكواة، أخيراً يبلغ سعر هذه الماكينة 157.72 دولار.

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4. Vastar Soldering Iron

ننتقل الآن للماكينة الأرخص في قائمتنا لأفضل ماكينات اللحام والتي لا يتجاوز سعرها 14.99 دولار، السبب الذي جعلنا نقرر وضع هذه الماكينة ضمن هذه القائمة هو أنها تُعطي ميزات جيدة نوعاً ما مقارنة بسعرها وكان لا بُد أن نقدم منتجات جيدة تتماشى مع ميزانية الجميع، هذه الماكينة بالرغم من أنها رخيصة جداً إلا أنها تعمل بشكل جيد وتأتي مع ملحقات كثيرة وبجودة إلى حدٍ ما جيدة، جدير بالذكر أنها أيضاً صغيرة جداً من ناحية الحجم مقارنة بالماكينات الأخرى المذكورة في القائمة.

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5. YIHUA 862BD+ SMD ESD Safe

نختم هذه القائمة بهذه الماكينة التي تأتي من العلامة التجارية Yihua والتي تعتبر بالفعل ماكينة لحام عالية التطور ومن مميزاتها أنها تأتي مع عدد كبير من الملحقات، تأتي الماكينة مزودة بثلاث شاشات LED للتحكم في درجة الحرارة بسهولة كما أنها تحتوي على مؤقت للعمل، السلك الخاص بهذه الماكينة مصنوع من السيليكون وهو مرن للغاية ويمكنك تنظيفه في كل مرة تستخدمه فيها، نطاق درجة الحرارة الخاص بهذه الماكينة هو 392 درجة إلى 896 درجة فهرنهايت، أخيراً يبلغ سعر هذه الماHUA-Solderinكينة 97.95 دولار.

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