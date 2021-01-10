تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة من أفضل تطبيقات وألعاب الاندرويد لتجربها مع مجموعة متاحة مجانًا لفترة محدودة

أسبوع آخر ومجموعة أخرى من جديد تطبيقات اندرويد كما وعدناكم في سلسلتنا الممتدة لتطبيقات الأسبوع للاندرويد، قائمة اليوم ستتمحور حول التطبيقات المفيدة ذات الاستخدامات العملية والملموسة، إلى جانب بعض التطبيقات المسلية والممتعة وبالطبع لن ننسى الألعاب! أيضًا لا تنسى افتناء أي تطبيق مدفوع من أولئك المتاحين لفترة محدودة قبل أن ينتهي العرض.

تطبيق WABox – أدوات متكاملة لإدارة الواتساب



هذا التطبيق الجديد والمثالي يوفر لك أدوات متكاملة لإدارة حسابك على واتساب! هذا حيث يتيك لك معرفة الرسائل التي تم مسحها من الطرف الآخر، يتيح لك أيضًا مسح QR Code الواتساب وكذلك يتيح لك حفظ الصور والفيديوهات في الحالة الخاصة بجهات اتصالك، يتيم لح أيضًا تعديل خلفية الواتساب وكذلك تنظيف الواتساب من الصور والفيديوهات التي لا حاجة لها، يتيح لك التطبيق أيضًا إنشاء محادثة وهمية وتصويرها وهي أداة مرحة لا أكثر.. جربه الآن.

السعر : مجّاني

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تطبيق Note Pin لتثبيت ملاحظة في الإشعارات



يتيح لك هذا التطبيق المجاني والذي يأتي بدون إعلانات أن تقوم بكتابة ملاحظة وتثبيتها على الدوام في منطقة الإشعارات! أيضًا في حالة إعادة تشغيل الهاتف ستبقى الملاحظة الخاصة بك موجودة في مكانها. التطبيق مثالي لتثبيت ملاحظة مهمة جدًا لا يمكن نسيانها، كذلك فالتطبيق يوفر لك خاصية تثبيت الملاحظة او عدم تثبيتها.

السعر : مجّاني

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لعبة Aurcus Online – لعبة MMORPG متكاملة



هذه اللعبة المميزة تقدم لك تجربة لعب مثالية إن كنت تحب ألعاب الـMMORPG، هذا كما أنها تتيح لك المنافسة مع لاعبين آخرين وكذلك توفر لك قصة مميزة لتعيش أحداثها، اللعبة تعمل عبر الإنترنت وقد حققت نجاح كبير مع أكثر من مليون عملية تحميل.

السعر : مجانية

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تطبيق Home Workouts Gym Pro بدون إعلانات



يوفر لك هذا التطبيق الرائع عددًا ضخمًا من التمرينات التي يمكنك تنفيذها في المنزل بدون أي أدوات، وما يميز هذا التطبيق عن منافسينه هو أنه يأتي بدون إعلانات تمامًا، وهذا نظرًا لأن التطبيق أساسًا مدفوع لكنه متاح حاليًا مجانًا لفترة محدودة، التطبيق يوفر لك فيديوهات توضيحية للتمرينات أيضًا وخصائص أخرى مميزة.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Taskito لتنظيم المهام وزيادة الانتاجية



يتيح لك هذا التطبيق المجاني تجربة متكاملة في تنظيم المهام وترتيبها وكذلك وضع خطة كاملة ليومك أو لأسبوعك مع متابعتها بشكل مستمر، يتيح لك التطبيق أيضًا تنظيم هذه المهام بشكل احترافي هذا مع إمكانية إدارة مشاريع العمل بفعالية، التطبيق أيضًا يضم عدد ضخم من الأشكال Themes لتختار منها كما أنه يتوفر بلغات عديدة.

السعر : مجاني

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Lecture Notes – أدوات متكاملة للطلاب



هذا التطبيق في الأساس مدفوع، لكنه متاح حاليًا مجانًا، وهذا التطبيق يتيح لك ببساطة تسجيل الملاحظات الخاصة بالمحاضرات والدراسة، هذا إلى جانب إمكانية تسجيل الفديديو للمحاضرات بشكل خفي، بالإضافة لإمكانية تنظيم الملفات لكل مادة دراسية ولكل فصل دراسي، هذا بالإضافة لأدوات اخرى عديدة. التطبيق حقق نجاح كبير مع تقييمات 4.5 من أكثر من 100 ألف عملية تحميل وشراء.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق LitWallz لتحميل الخلفيات المتحركة والثابتة



هذا التطبيق المميز يتيح لك مجموعة متنوعة من الخلفيات الثابتة بدقة تصل إلى 4K إلى جانب الخلفيات المتحركة Live Wallpapers والمزيد من أنواع الخلفيات المختلفة، كما أنه يتيح لك الوصول سريعًا للخلفيات المشهورة حاليًا حول العالم.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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لعبة Wonder Knights متاحة مجانًا لفترة محدودة



لعبة مميزة من نوع RPG متاحة مجانًا لفترة محدودة بالرغم من أنها تمتلك عدد كبير من عمليات الشراء والتحميلات بتقييمات مرتفعة، اللعبة تتيح لك تطوير شخصيتك بلا حدود كما أنها تأتي مع جرافيكس وأنيميشن مميزين إلى حد كبير، هذا بالإضافة لإمكانية استكشاف عالم اللعبة من خلال عدد كبير من المهمات، كما أن اللعبة تتيح لك التحكم في 3 شخصيات في نفس الوقت.

السعر : مجانية لفترة محدودة

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تطبيق تلغراف الإخباري – آخر الأخبار العالمية والمحلية بين يديك!

يعتمد الكثير منا على تلقي الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتبر مرتعاً للأخبار الكاذبة والشائعات لذا من المهم الاعتماد على مصدر موثوق للأخبار العالمية والمحلية وتلك المتعلقة بوباء فيرس كورونا. تطبيق تلغراف الإخباري الجديد سوف يوفر عليك عناء تقصي الأخبار والتنقل بين المصادر المختلفة.

السعر : تحميل مجاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

