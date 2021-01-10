تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات الرائعة التي ستعتمد عليها في يومك!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق ويدجت الصور على الشاشة الرئيسية

هو تطبيق يمكنك من وضع الصور والألبومات التي تحددها على الشاشة الرئيسية في مساحة صغيرة بين الأيقونات بشكل سهل اعتماداً على خاصية الويدجت الجديدة المتاحة في تحديث iOS 14 و iPadOS 14.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق CollaNote لتدوين الملاحظات والرسم

تطبيق CollaNote هو تطبيق مميز تم إطلاقه مؤخراً يتيح لك العديد من المزايا من أجل تدوين الملاحظات الشخصية باستخدام الفرش والألوان وأقلام التلوين ليحاكي المدونات الشخصية الورقية مع مزايا أخرى رائعة مثل التسجيل الصوتي والتصدير كملف PDF.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق تلغراف الإخباري – آخر الأخبار العالمية والمحلية بين يديك!

يعتمد الكثير منا على تلقي الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتبر مرتعاً للأخبار الكاذبة والشائعات لذا من المهم الاعتماد على مصدر موثوق للأخبار العالمية والمحلية وتلك المتعلقة بوباء فيرس كورونا. تطبيق تلغراف الإخباري الجديد سوف يوفر عليك عناء تقصي الأخبار والتنقل بين المصادر المختلفة.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق الأفلام والمسلسلات Movie Flix & Show Box TV Hub

تطبيق Movie Flix & Show Box TV Hub هو تطبيق يعرض لك آخر الأفلام والمسلسلات وأكثرها شهرة ومشاهدة كما يعرض لك المقاطع الترويجية الخاصة بها ومواعيد العرض والتقييمات وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق WiFiKey-Connect اتصال وايفاي آمن

هو تطبيق يتيح لك البحث عن شبكات الوايفاي المتاحة حولك والاتصال بشبكات الوايفاي المفتوحة أو الشبكات المعروف كلمة المرور الخاصة بها (أمر شائع في الأماكن العامة) ويعمل التطبيق أيضاً على تأمين الاتصال وحماية معلوماتك خلال فترة الاتصال.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Simple WaterTracker – اشرب الماء!

هو تطبيق يساعدك على شرب الماء بصورة منتظمة على مدار اليوم للوصول إلى الكمية الكافية التي يحتاجها جسمك للبقاء في حالة حيوية، ولأجل صحة الأعضاء الداخلية والجلد وهذا أمر مهم خاصة في فصل الشتاء حيث يقل تناول شرب الماء.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Dreamer يساعدك في تحقيق أهداف العام الجديد!

ربما جرت العادة أن يقوم كل منا بوضع خطط وأهداف مع بداية العام الجديد حتى يعمل على تحقيقها ويجعل من هذا العام أفضل من سابقه. لحسن الحظ لدينا تطبيقات مميزة مثل تطبيق Dreamer يمكنه أن يكون رفيقك في تحقيق طموحات العام الجديد والبقاء على نهج التطوير الذاتي المستمر.

السعر : تحميل مجاني