آسوس تطلق أول راوتر في العالم بتقنية Wi-Fi 6E

رفعت شركة آسوس التايوانية النقاب عن أول راوتر في العالم يعمل بتقنية Wi-Fi 6E أطلقت عليه ASUS ROG Rapture GT-AXE 11000.

ويتميز الراوتر الجديد بدعم 3 من الهوائيات التي تدعم سرعات Wi-Fi بمجموع 11000 ميغا بايت في الثانية، والتي تتضمن 1148 ميغا بايت في الثانية في نطاق GHz 2.4، و4804 ميغا بايت في الثانية على نطاق GHz 5، بالإضافة لـ 4804 ميغا بايت في الثانية على نطاق GHZ 6.

وقالت الشركة التايوانية إنّ الراوتر الجديد قادر على الوصول لسرعة 2 غيغا بايت في الثانية، وسيحتوي على ذاكرة فلاشية بسعة 256 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 1 غيغا بايت.

يذكر أنّ الشركة التايوانية ستطلق الراوتر الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 550 دولارا أمريكيا.

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