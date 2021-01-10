جارة شجاعة تنقذ جيرانها من الموت حرقاً

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لامرأة تطرق على باب جيرانها بعنف لإنقاذهم من الحريق الذي شب في منزلهم.

حيث أظهرت الكاميرا المثبتة على باب المنزل لهفة الجارة كارولين التي انتبهت للحريق الذي شب في المنزل في أول أيام العام الجديد في حين كان أصحاب المنزل يغطون في نومٍ عميق، ولم يشعروا بحجم الخطر المحيط بهم.

وكانت الجارة متوترة للغاية وهي تطرق الباب بقوة على جيرانها في السابعة والنصف صباحاً، ونادت بأعلى صوتها، الأمر الذي ساهم بإيقاظ جيرانها الذين صُدموا بالنار الموجودة في منزلهم.

وعلى الفور قامت الأم بإيقاظ أطفالها والخروج جميعاً من المنزل بالثياب التي يرتدونها، وبعد لحظاتٍ من خروجهم انهار سقف المنزل.

ووجّهت صاحبة المنزل شكرها لجارتها الأصيلة التي أنقذتهم من الموت حرقاً، ونشرت مقطع الفيديو كمكافأة لها.

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وأثنى من خلاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصرف الجارة الشجاعة.

يذكر أنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في أسباب الحادث، في حين أطلق بعد الأشخاص حملةً على منصة غو فاند مي من أجل جمع تبرعات مالية للعائلة المتضررة.

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