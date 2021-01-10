انهيار غامض يبتلع السيارات في نابولي.. شاهد الفيديو

تسبب انهيار أرضي غامض حدث في موقف سيارات تابع لأحد مستشفيات مدينة نابولي يوم 8 يناير الجاري بابتلاع السيارات الموجودة في الموقف.

وقال أحد المسؤولين في مدينة نابولي إنّ الانهيار حدث في تمام الساعة 7 صباحاً، وخلّف حفرةً مساحتها 2000 متر وعمقها 20 متراً.

وأشار المسؤول إلى أنّ الحادث الغامض لم يُخلف ضحايا بشرية، ولم يُحلق أضراراً بتجهيزات المستشفى الذي تم افتتاحه في الربيع الماضي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفور وقوع الحادث قامت إدارة المستشفى بتشغيل أجهزة الكهرباء المخصصة للحالات الكارثية لضمان عدم تعطل وظائف مختلف التجهيزات الطبية.

من جهةٍ أخرى قال أحد المختصين إنّ الحادث نتج عن تصادم جيولوجي مائي حدث بشكلٍ مفاجئ.

يذكر أنّ الشرطة الإيطالية فتحت تحقيقاً في الحادث لتحديد الأسباب التي أدت لحدوث

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