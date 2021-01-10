استنشاق البخار يساعد على علاج زكام الأطفال

أكدّت الجمعية الألمانية لطب الأطفال والمراهقين أن استنشاق البخار يعالج الزكام لدى الأطفال.

وبررت الجمعية الألمانية الأمر بالدور الذي يلعبه البخار في ترطيب الأغشية المخاطية، الأمر الذي يعمل على إذابة المخاط وخروجه من الأنف بكل سهولة.

ودعت الجمعية الألمانية الأهالي لاستخدام استنشاق البخار لعلاج أطفالهم من الزكام من خلال وضع ماء تتراوح درجة حرارته ما بين 42 و45 درجة مئوية، ثم تغطية رأس الطفل بالمنشفة وجعله يستنشق البخار لمدة 3 إلى 5 دقائق بشكل متواصل.

وقالت إنّ هذا الطريقة ستجعل الطفل يشعر بالتحسن، ويُشفى من الزكام بوقتٍ قصير.

وحذرت الرابطة الألمانية الأهالي من إضافة الزيوت الطيارة كالزيوت المستخرجة من الأوكالبتوس، لأنّها تؤدي لحدوث تهيج في المسالك التنفسية لدى الأطفال، وتجعلهم يشعرون بضيق في التنفس.

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