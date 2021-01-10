منوعات

تامر حسني يقدم أغنية افتتاح كأس العالم لكرة اليد

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف النجم المصري تامر حسني من خلال حسابه الرسمي في إنستغرام عن اختياره لأداء أغنية افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر في الفترة ما بين 13 و31 يناير الجاري.

وعبّر النجم المصري عن سعادته وفخره باختياره لأداء أغنية “ارفع أيدك” التي ستكون الأغنية الرسمية للبطولة التي ستقام في الصالات المصرية، والتي سيؤديها بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

وأشار الفنان المصري إلى انتهائه من تصوير الأغنية التي سيشاركه فيها مطرب الراب مروان موسى، والمطربة الشابة هدى الشربيني التي ستغني الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، في حين سيتولى أشرف حمدي إخراجها.

وأغنية “ارفع إيدك” من كلمات منه القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك