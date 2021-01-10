تامر حسني يقدم أغنية افتتاح كأس العالم لكرة اليد

كشف النجم المصري تامر حسني من خلال حسابه الرسمي في إنستغرام عن اختياره لأداء أغنية افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر في الفترة ما بين 13 و31 يناير الجاري.

وعبّر النجم المصري عن سعادته وفخره باختياره لأداء أغنية “ارفع أيدك” التي ستكون الأغنية الرسمية للبطولة التي ستقام في الصالات المصرية، والتي سيؤديها بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

وأشار الفنان المصري إلى انتهائه من تصوير الأغنية التي سيشاركه فيها مطرب الراب مروان موسى، والمطربة الشابة هدى الشربيني التي ستغني الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، في حين سيتولى أشرف حمدي إخراجها.

وأغنية “ارفع إيدك” من كلمات منه القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية