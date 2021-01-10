جديد Jlabs.. مكبرات صوت قابلة للتثبيت على النظارات

رفعت شركة Jlabs النقاب عن مكبرات صوت لاسلكية قابلة للتثبيت على النظارات أطلقت عليها JBuds Farmers.

وتتميز السماعة الجديدة بتصميمها المميز الذي يجعلها قابلة للتثبيت على أذرع النظارات الطبية والشمسية.

وقالت الشركة إنّ سماعتها الجديدة تتيح للمستخدم الاستماع للموسيقى والبيئة المحيطة في نفس الوقت لأنّها مكبراتها مفتوحة.

ودمجت Jlabs مع سماعتها الجديدة أزراراً للتحكم في مستوى الصوت والرد على المكالمات الصوتية الهاتفية أو رفضها وتغيير إعدادات السماعات.

وتتميز هذه السماعة بمقاومتها للماء والغبار وفق معيار IPX4، وستحتوي على بطارية تجعلها تعمل لمدة 8 ساعات متواصلة في الشحنة وكابل شحن لشحنها.

يذكر أنّ Jlabs ستطلق سماعتها اللاسلكية الجديدة في ربيع العام الجاري بسعر 50 دولارا أمريكيا.

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