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صينية تعيش مع 1300 كلب و100 قط في منزلها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً انتشار قصة امرأة صينية تعتني بمجموعة كبيرة من الحيوانات في منزلها المكون من طابقين.

حيث تعيش الصينية ون جونج هونج مع 1300 كلب، 100 قط، 4 خيول، بالإضافة لبعض الطيور والأرانب.

وقالت المرأة البالغة من العمر 68 عاماً إنّها بدأت اهتمامها بالحيوانات المشردة منذ قيامها في سن ال20 بإنقاذ كلبها الأول، لتحول بعدها منزلها لملجأ للحيوانات المشردة التي يتخلى عنها أصحابها.

وقالت ون جونج هونج إنّها تستيقظ يومياً في الساعة الرابعة صباحاً لتنظيف أقفاص الحيوانات، وإعداد 500 كيلو غرام من الطعام لها، والذي يتكون من مزيج الخضار، اللحوم، والأزر.

وأكدت وجود فريق مكون من 6 أشخاص يساعدها على رعاية الحيوانات، وتقديم العناية لهم، وقالت إنّها استخدمت معاشها التقاعدي بالكامل، وأخذت قرضاً من أجل الاهتمام بالحيوانات.

يذكر أن ون جونج هونج حصلت على بعض التبرعات بعد انتشار قصتها في وسائل التواصل الاجتماعي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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