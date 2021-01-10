موتورولا تطلق سلسلة هواتف من الفئة المتوسطة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن سلسلة هواتف جديدة أطلقت عليها Moto G.

وستحتوي السلسلة الجديدة على 3 هواتف هي Moto G Stylus 2021، Moto G Power 2021، وMoto G Play.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 678 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.8 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، وبلوتوث.

أما الهاتف Moto G Power 2021 فسيعمل بمعالج Snapdragon 662، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة مشابهة للهاتف السابق بدقة 720 بيكسل، وستحتوي على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 32 و64 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 3 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، وبلوتوث.

في حين سيعمل الهاتف Moto G Play بمعالج Snapdragon 460، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت موتورولا هذا الهاتف بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض 720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 13 ميغا بيكسل، و2 ميغا بيكسل.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف Moto G Stylus 2021 بسعر 300 دولار، والهاتف Moto G Power 2021 بسعر 250 دولارا، والهاتف Moto G Play بسعر 170 دولارا.

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