ترشيح حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن ترشيح الفنان حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب، والتي تعد أرفع الجوائز التي تقدمها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين من مصر ومختلف الدول العربية.

وبرر أشرف زكي رئيس النقابة ترشيح الفنان الإماراتي لدوره الكبير في دعم مصر من خلال إطلاقه لمجموعة من الأغاني الوطنية التي أطلقها في حب مصر والمصريين.

من جانبه عبّر النجم الإماراتي عن سعادته بهذا الترشيح، ووجه شكره لأشرف زكي الذي وضع على رأس قائمة المرشحين.

يذكر أنّ جائزة النيل للمبدعين العرب تُمنح من خلال التصويت في الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للثقافة الذي ينعقد في شهر يونيو من كل عام، وتصل قيمتها ل500 ألف جنيه مصري.

