الذوق الرفيع تقترحهُ “نالوت” في معرض “توينزا”

تقرير/ 218

شهدت مدينة “نالوت” إحدى كبرى مدن جبل نفوسة -صباح الأحد- افتتاح معرضاً متنوعاً للصناعات اليدوية الحديثة والتقليدية، من إشراف وتنظيم جمعية “توينزا” للنهوض بالمرأة والطفل.

توزعت أجنحة المعرض على فصول وأروقة وقاعات مدرسة “علي قانة” الثانوية ، فيما أعلنت إدارة “توينزا” أن المعرض مفتوح للجميع وكل المواد المعروضة للبيع وبأسعار مناسبة، داعيةً كافة أهل نالوت وماجاورها إلى دعم هذا النشاط وتشجيع كل الفتيات والسيدات اللواتي أبدعن وتألقن في إنجاز هذه الأعمال.

تنوع المعروض بين الأطعمة والمشروبات قديمها وحديثها والأزياء والمفروشات وألعاب الأطفال والأيقونات والإكسسوارات وأصايص الزروعات المنزلية والبسط والمفروشات ومقتنيات أخرى أظهرت في مجملها ما يتميز به أهل نالوت من رجال وسيدات من ذوق رفيع وتألق في تصميم هذه المصنوعات.

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* الصور عن صفحة “أحمد بن عسكر”

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