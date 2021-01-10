لهذا السبب.. تجنبوا الاستخدام المتكرر للكمامة

أكدت الجمعية الألمانية لعلوم السموم خطورة ارتداء الكمامة المخصصة للارتداء لمرة واحدة أكثر من مرة، وقالت إنّ استخدامها المتكرر يؤدي لحدوث مشاكل في التنفس.

وبررت الجمعية الأمر بإصدار هذه الأقنعة لألياف تضر بالجهاز التنفسي تفوق الألياف التي تصدرها الأقنعة والكمامات الجديدة.

وأشارت الجمعية الألمانية لعدم قدرة الألياف في الوصول للقنوات التنفسية العميقة، إلّا أن وجودها يسبب تهيجا في الجلد والأغشية المخاطية، والقنوات التنفسية العليا.

ودعت الجمعية الألمانية الناس للتخلص من الكمامات والأقنعة المخصصة للارتداء مرة واحدة بعد عدة ساعات من ارتدائها، واستبدالها بأخرى جديدة للحفاظ على صحتهم.

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