يوجد العديد من الفوائد للخضروات الورقية الخضراء التي تعود على جسمك بالصحة، تتمثل في ما يأتي:

تعد مصدر صحي للجسم

تحتوي الخضار الورقية الخضراء على مستويات عالية من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، وتوفر أيضًا بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل: الحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم والبوتاسيوم، وفيتامين ب، وحمض الفوليك.

تساهم هذه الفيتامينات والمعادن جميعًا في الحفاظ على وظيفة الجسم للعمل بالشكل الصحيح.

تمنع الإصابة بالأمراض المزمنة

في ما يأتي دور الخضروات الورقية في الوقاية من الأمراض المزمنة:

توفر الخضروات الداكنة كمية كبيرة من حمض الفوليك وهو أحد أنواع فيتامينات ب المركبة، وهو يعزز صحة القلب، ويساعد في منع الإصابة ببعض العيوب الخلقية، كما أنه ضروري لمنع أخطاء تكرار الحمض النووي وهذا يحمي من تطور السرطان.

أظهرت العديد من الدراسات العالمية أن تناول كميات كبيرة من حمض الفوليك قد يقلل من خطر الإصابة بأورام القولون بنسبة 30% إلى 40% مقارنةً بالاستهلاك المنخفض من هذا الفيتامين.

تشير أبحاث أخرى إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة الفولات قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة.

يزيد إضافة المزيد من الخضروات الخضراء إلى نظامك الغذائي المتوازن من تناول الألياف الغذائية التي بدورها تنظم عمل الجهاز الهضمي، وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وتعد هذه الخصائص مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

الوقاية من زيادة الوزن

ربما تكون إحدى الفوائد الأكثر جاذبية للخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة هي انخفاض محتواها من السعرات الحرارية، والكربوهيدرات، وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، هذه الميزات تجعلها طعامًا مثاليًا لتسهيل الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

أهم الخضروات الورقية

بعد أن تعرفنا على فوائد الخضروات الورقية إليكم أمثلة على أنواعها، تتمثل أبرز الخضروات الورقية المفيدة لصحتك التي عليك إدراجها إلى نظامك الغذائي في ما يأتي:

السبانخ

يمكن أن تساعد المركبات الطبيعية في الخضروات الورقية كالسبانخ في الوقاية من مجموعة من المشكلات الصحية، مثل: أمراض العين المرتبطة بتقدم العمر، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ومرض الزهايمر.

كما قد يساعد السبانخ في خفض مستويات الصوديوم وزيادة مستويات البوتاسيوم، وهذا ضروري للتحكم في ضغط الدم.

الكالي

يحظى الكالي بشعبية كبيرة؛ لإنه مكون رئيس شائع في العصائر الخضراء، كما أنه غني بالفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، وفيتامين ب6، وكذلك الكالسيوم والمغنيسيوم.

الكرنب

تعد الأوراق الخضراء الصغيرة الصحية من الكرنب غنية بالعناصر الغذائية، مثل: الفيتامينات كفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، فهي رائعة للسلطة، أو لتكون بجانبها في معظم وصفات العشاء.

الخس

يحتوي الخس على فيتامين أ، وحمض الفوليك الذي تبحث عنه للحفاظ على صحتك.

الجرجير

يعد الجرجير مصدر منخفض السعرات الحرارية ومليء بالنكهة، وهذه الورقة تحتوي على 90% من الماء، هذا ما يجعلها من الخضروات الورقية الرائعة لمساعدتك على ترطيب الجسم.

المدخول الموصى به من الخضروات الورقية

تعتمد كمية الخضروات الخضراء الداكنة التي يجب أن تستهلكها يوميًا على عمرك، وجنسك، ومستوى نشاطك البدني، يمكن أن يساعد استهلاك ثلاثة أكواب من الخضروات الورقية الخضراء الداكنة في الأسبوع على تحسين نظامك الغذائي.

التعامل الامن مع الخضروات الورقية

تعامل بأمان مع الخضروات الورقية لتقليل مخاطر التسمم عند تناولها، إليك أهم ما عليك مراعاته في ما يأتي:

تعليمات الشراء

عند شراء الخضروات الورقية اختر المنتجات بدون أوراق تالفة، وتأكد من أن الخضروات قد تم حفظها في الثلاجة.

التخزين

لا تغسل الخضروات الورقية قبل التخزين، وضعها في وعاء بلاستيكي مبطن بالمناشف الورقية التي تمنع التعفن والكدمات، واحتفظ بالوعاء في درج الخضروات الموجود بالثلاجة لمنعها من الذبول.

الغسيل

عندما تكون بحاجة لتناول الخضروات الورقية اغمر الأوراق في وعاء من الماء البارد لبضع دقائق للتخلص من الأتربة العالقة فيه، ثم اشطفها في وعاء أو تحت الماء الجاري، وجففها بالمناشف الورقية.

المصدر: ويب طب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية