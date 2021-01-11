سامسونج ستكشف عن مستشعرات ISOCELL بدقة 200 ميجابيكسل

لعل الجميع يتذكر مستشعر ISOCELL بدقة 108 ميجابيكسل الذي كشفت عنه سامسونج في نهايات 2019، وهو نفس المستشعر الذي استخدمته سامسونج في سلسلة جالكسي S20 وجالكسي نوت 20 وقد حقق نجاحًا ضخمًا بالفعل، الآن سامسونج تخطط للكشف عن عدد من مستشعرات ISOCELL جديدة منها مستشعر 200 ميجابيكسل.

مستشعرات ISOCELL القادمة ستضم مستشعر 200 ميجابيكسل

طبقًا لتسريب من أحد أقوى المصادر المطلعة على أعمال سامسونج فسامسونج تخطط حاليًا للكشف عن مستشعر 200 ميجابيسكل للهواتف الذكية في أقرب وقت ممكن، وهذا ضمن خطط سامسونج في الوصول لمستشعر بدقة 600 ميجابيكسل للهواتف الذكية! وهو أمر تتخذه سامسونج بكل جدية.

لا ننسى أن تسريب سابق في أبريل 2020 قد ذكر أن سامسونج تعمل على مستشعر بدقة 250 ميجابيكسل بحجم 1 بوصة وهو أكبر من مستشعر 108 ميجابيكسل الحالي، وربما يكون هذا المستشعر هو نفسه المذكور في التسريب الحالي لكن سامسونج صغرت دقته لتكون 200 ميجابيكسل.

مستشعر 108 ميجابيكسل من سامسونج قد واجه مشاكل كبيرة في التركيز التلقائي، لذلك أعلنت سامسونج أن سلسلة جالكسي S21 قادمة مع مثبت ليزر Laser Autofocus وهو الذي سيحل المشاكل التي ظهرت في هاتف جالكسي S21 ألترأ، وصحيح أن مستشعرات ISCELL متفوقة لكن لا ننسى أن عدد الميجابيكسلات ليس الأهم، وهناك عوامل أخرى تؤثر بقوة مثل السوفتوير والمعالج.

ما رأيك؟ وهل تنوي اقتناء هاتف جديد من سامسونج سواء من سلسلة جالكسي S21 القادمة خلال الشهر الجاري أو من أي سلاسل أخرى؟