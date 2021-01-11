تيليجرام يسخر بقوة من واتساب، والخبراء يوصون بالتوقف عن استخدام واتساب فورًا

شاركناكم منذ بضعة أيام الأخبار حول تغيير سياسة خصوصية واتساب، وبموجب هذا التغيير أصبحت الشركة قادرة رسميًا وبموافقة المستخدمين على جمع البيانات وتحليلها وبيعها وكذلك مشاركتها مع فيسبوك بالتأكيد! وهو ما دفع خبراء مجال التقنية بدعوة المستخدمين إلى التوقف عن استخدام واتساب لصالح تطبيق آخر من التطبيقات التي تحترم الخصوصية، وأبرز هذه التطبيقات هي سيجنال أو تيليجرام بالطبع.

تيليجرام يسخر من واتساب والخبراء يوصون بالتوقف عن استخدام واتساب

على حسابه الرسمي على تويتر، شارك تطبيق تيليجرام تغريدة تعتمد على الرقصة الساخرة Coffin Dance والتي يرقص فيها أشخاص من أصحاب البشرة السمراء حاملين تابوت، والمقصود هنا هو موت تطبيق واتساب بعد سياسة الخصوصية الجديدة، والمعنى البعيد هو موت الخصوصية في التطبيق من الأساس بعد هذا الإعلان.

التغريدة قد جمعت أكثر من 250 ألف إعجاب، وهو رقم كبير جدًا على تويتر، وهذه التغريدات الساخرة قد جعلت المستخدمين يفهمون حقيقة تغيير سياسة خصوصية واتساب أكثر من اللازم، وبطبيعة الحال فجميع الخبراء وجميع المواقع التقنية وحتى الشخصيات العامة قد نصحوا بـ التوقف عن استخدام واتساب تمامًا، خصوصًا في ظل وجود بدائل أقوى وأكثر أمانًا وتيليجرام أهمها.

تيليجرام ليس التطبيق الوحيد المميز من هذه الناحية، هناك أيضًا تطبيق سيجنال والذي أوصى به إيلون ماسك نفسه، وهو تطبيق مشفر إلى حد كبير جدًا ويوفر أمانًا خارقًا:

من الأمور الطريفة أن متابعين إيلون ماسك وبعد نشره لهذه التغريدة بالأعلى قد قاموا بشراء أسهم شركة تدعى Signal Advanced وتضاعف سعر سهمها أكثر من 1000 مرة، وبالطبع فهذه الشركة لا علاقة لها بالتطبيق😂 — بطبيعة الحال، وللأسف الشديد، الجميع سيستمر في استخدام واتساب حتى بعد هذا التحديث، هذا لأن التطبيق حقًا منتشر بقوة شديدة ويصعب على أي منافس أن يكتسب نفس عدد المستخدمين في كل الدول.