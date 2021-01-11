أفضل حوامل الحواسيب المحمولة للحفاظ على رقبتك في 2021

استخدام أحد حوامل الحواسيب المحمولة في الوقت الحالي يُعتبر من الأمور التي لا غنى عنها لأي شخص لديه حاسوب محمول لأنه بطبيعة الحال الحاسوب المحمول يكون صغير الحجم ويأتي بشاشة منخفضة وبالتالي يجبرك على إمالة رقبتك وإلقاء كتفيك بزاوية غير مريحة أثناء استخدامه وهذا ما لا ينصح به الأطباء وهنا ظهرت حوامل الحواسيب المحمولة التي تكمن مهمتها الأساسية في تقليل الضرر الذي يقع على عمودك الفقري أثناء استخدام الحاسوب المحمول، مع العلم أن بعض من أطباء العظام أشادوا باستخدام هذه الحوامل لأنها مفيدة جداً، ولذا في هذا المقال رأينا أنه من الضروري أن نسلط الضوء على أفضل الحوامل الموجودة في السوق.

أفضل حوامل الحواسيب المحمولة في الوقت الحالي:

1. Rain Design iLevel 2

نبدأ هذه القائمة الرائعة بحامل Rain الذي يعتبر وبدون مبالغة من أفضل حوامل الحواسيب المحمولة الموجودة في السوق وذلك للعديد من الأسباب أولها أنه يأتي بجودة مثالية كما أنه يتمتع بتصميم عصري وأنيق بجانب أنه يوفر مساحة ليتم فيها تخزين لوحة المفاتيح الخارجية، هذا الحامل قابل للتعديل حيث يميل نظامه الأساسي لأعلى عند تحريك مقبضه من اليسار إلى اليمين، جدير بالذكر أن هذا الحامل يمكن أن يتم وضع عليه حاسوب محمول يتراوح حجمه من مقاس 11 بوصة إلى مقاس 15 بوصة وربما أكثر، يبلغ سعر هذا الأخير 51.99 دولار.

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2. Rain Design mStand

هذا أيضاً حامل آخر مقدَم من طرف العلامة التجارية Rain لكن الفرق بينه وبين الآخر أن هذا غير قابل للتعديل وبالتالي فهو أقل من ناحية السعر ولكنه يظل أحد أفضل حوامل الحواسيب المحمولة في الوقت الحالي، كما أشرنا هذا الحامل يأتي بسعر معقول حيث لا يتجاوز سعره 39.90 دولار ومن مميزاته أنه متين جداً لأنه مصنوع من الألمونيوم ويمكن أن يوضع عليه حواسيب محمولة حتى 15 بوصة ومن مميزاته أيضاً أنه يحتوي على فتحة لإدارة الكابلات وزاوية لتخزين لوحة المفاتيح.

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3. Roost Laptop Stand

إذا كنت يا صديقي بحاجة إلى حامل كمبيوتر محمول يمكن لك التنقل به بين العمل والمنزل أو للاستخدام أثناء السفر بكل سهولة فإن Roost Laptop Stand هو الخيار الأفضل والأنسب لك لأنه صلب جداً ومتين وخفيف الوزن كما يمكن طيه ليصبح في حجم أقل وبالتالي يسهل نقله من مكان لآخر وهذه ميزة تفتقر لها الحوامل الأخرى المذكورة في القائمة، هذا الحامل يسمح بحمل أي جهاز لابتوب مهما كان حجمه لأنه قوي كما أشرنا ويمكن تعديل وضعيته وارتفاعه بكل سهولة، يبلغ سعر هذا الحامل 89.95 دولار.

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4. Griffin Elevator Stand

هذا الحامل مناسب لمعظم أجهزة الكمبيوتر المحمول الصغيرة والكبيرة وهذه ميزة مهمة جداً بجانب إمكانية تفكيكه ووضعه في حقيبة الحاسوب المحمول لاستخدامه في أي مكان بكل بسهولة، من مميزات هذا الأخير أنه متين جداً ومصنوع من الألومنيوم وبطبيعة الحال التصميم الخاص به أكثر من رائع فهو أنيق جداً، جدير بالذكر أن هذا الحامل مفرغ من الأسفل وبالتالي يسمع بخروج وتوزيع الهواء الخاص بالحاسوب بدون مشاكل وهذا سيكون مهم جداً في فصل الصيف، يبلغ سعر هذا الحامل 39.99 دولار.

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5. Avantree Neetto Height

ننتقل الآن للحامل الأخير في هذه القائمة وهو يعتبر أيضاً من أفضل حوامل الحواسيب المحمولة حالياً، وكنوع من التنويع قررنا اختيار هذا الحامل لأنه مختلف نوعاً ما عن السوابق المذكورة أعلاه، أولى هذه الاختلافات أنه مصنوع من الخشب المقوى وليس الألومنيوم بعكس الحوامل الأخرى، الشيء الثاني أنه في الحقيقة يظهر وكأنه طاولة مصغرة بأرجل يمكن حملها بشكل مسطح للتخزين وذلك بنفس الطريقة التي تغلق بها الطاولة القابلة للطي وهذه ميزة مهمة وبالتالي يمكن استخدامه في أشياء أخرى بخلاف حمل الحاسوب المحمول، يبلغ سعر هذا الحامل 52.99 دولار.

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