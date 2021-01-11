غرامة كبيرة على مخالفي قواعد الحد من كورونا

فرضت السلطات البلجيكية غرامات ضخمة على مجموعة من الأشخاص خالفوا البروتوكولات الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت السلطات البلجيكية إنّ عدداً من الأشخاص القادمين من لوكسمبورغ وفرنسا للاحتفال بعيد ميلاد أحدهم أقاموا الحفل دون الالتزام بالشروط الاحترازية المعمول فيها في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى إنّ المحتفلين أقاموا عيد الميلاد بمنطقة تينتيجني الواقعة بالقرب من حدود لوكسمبورغ وفرنسا في تمام الساعة 4 صباحاً دون التقيد بالعدد المسموح به في مثل هذه المناسبات.

وفرضت الشرطة البلجيكية غرامة مالية على كل شخص حضر عيد الميلاد بقيمة 750 يورو.

يذكر أنّ بلجيكا تفرض قيودا صارمة على الحركة من الساعة 12 ليلاً حتى الـ5 صباحاً، بالإضافة لفرض مجموعة كبيرة من القواعد التي تهدف من خلالها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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