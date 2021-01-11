أهدت حبيبها بطاقة يانصيب.. وبعد فوزه طالبته بالأموال

أثارت امرأة بريطانية جدلاً كبيراً على مواقع الإنترنت بعدما طالبت حبيبها بأموال الجائزة التي ربحها من بطاقة اليانصيب التي أهدتها له.

وقالت المرأة التي لم تكشف هويتها إنّ البطاقة التي أهدتها لحبيبها ربحت 500 جنيه إسترليني، وأكدّت رغبتها في الحصول على نصيبها من الجائزة.

من جهةٍ أخرى شاركت شقيقة حبيبها القصة على أحد حسابات الإنستجرام، وطلبت من متابعي الحساب إبداء رأيهم في الأمر.

وقالت الأخت إنّ المرأة أعطت شقيقها البطاقة كهدية في عيد الكريسماس، فكيف تطالبه بالجائزة؟

وحظي منشور الأخت بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدّ معظم الأشخاص أحقية الشاب بالجائزة، ودعوه لتقاسم جزء منها مع حبيبته، واستغربوا طلبها الجائزة.

في حين قال قسم آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنّ مطالبتها بالجائزة ورغبتها باقتسام المال سيؤدي لحدوث مشاكل كبيرة مستقبلاً بينهما.

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