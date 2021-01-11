مفاجأة طبية.. علماء يكتشفون طريقة تحد من انتشار كورونا

أكدت دراسة جديدة قام بها عدد من العلماء الألمان التابعين لجامعة توبنغن إمكانية الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال إيقاف إنتاج أنزيم GK1.

وقال العلماء إنّهم وضعوا نموذجاً كمبيوترياً لتكاثر فيروس كورونا، ووجدوا أنّ الفيروس يجبر الخلية من لحظة دخوله فيها على إنتاج بعض المواد كأنزيم غوانيلات كيناز (GK1) التي تساعد في انتشار العدوى.

وأشاروا إلى أنّ سحب الأنزيم من جسم الإنسان أدى لتوقف انتشار الفيروس وتكاثره بشكل مباشر.

وقال العلماء إنّ سحب الأنزيم من الجسم لفترة من الزمن لن يضر الإنسان، لأنّ صحة الإنسان لا تتوقف على وجود هذا الإنزيم في جسمه.

وأكدّ العلماء حاجتهم لدراسات أخرى من أجل التأكد من صحة المعلومات التي توصلوا إليها.

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