أيسر تُطلق “لابتوب” اقتصادياً لعشاق الألعاب

كشفت شركة أيسر التايوانية عن لابتوب اقتصادي مخصص لعشاق الألعاب أطلقت عليه Nitro 5.

وقالت الشركة التايوانية إنّ الحاسوب الجديد سيتوفر بموديلين الأول Nitro 5 AN515-56-57YH، والثاني Nitro 5AN515-56-72KT.

وسيحتوي الموديلان على شاشة IPS مقاس 15.6 بوصة، بطاقة روسوميات نيفيديا Geforce GTX 1650 بسعة 4 غيغا بايت، بطارية بسعة 57 واط، ولوحة مفاتيح مضاءة، بالإضافة إلى منافذ USB-C، وUSB-A، وHDMI.

وسيعمل الموديل Nitro 5 AN515-56-57YH بمعالج Core i5-11300H من إنتل، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 غيغا بايت من نوع SSD.

أما الموديل Nitro 5AN515-56-72KT فسيعمل بمعالج Core i7-11370H، وذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغا بايت، وذاكرة داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغا بايت.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الاقتصادي الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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