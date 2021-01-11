جديد “ون بلس”.. سوار ذكي مميز بسعر منافس

كشفت شركة ون بلس الصينية عن سوار ذكي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه One Plus.

وزودت الشركة الصينية سوارها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 1.1 بوصة، ويتميز هذا السوار بدعمه قياس معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأوكسجين في الدم عن طريق الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة لدعمه تتبع بعض أنشطة اللياقة البدنية.

وسيدعم تطبيق ون بلس هيلث 13 وضعاً مخططاً للتمارين الرياضية.

وقالت الشركة الصينية إنّ سوارها سيعمل بشكل متوافق مع الأجهزة العاملة بنظام Android 6 وما فوق، ويقاوم الماء والغبار وفق معيار IP68، وقادر على استقبال الإشعارات والرسائل الواردة للهاتف الذكي المتصل به.

وسيحتوي السوار على بطارية بسعة 100 ميلي أمبير تجعل الهاتف يعمل حتى 14 يوما في الشحنة الواحدة.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق السوار الجديد في الأسواق العالمية بسعر 35 دولارا أمريكيا.

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