بعد عملية التجميل.. انتقادات كبيرة تطال الفنان أحمد الأحمد

تعرّض النجم السوري أحمد الأحمد لانتقادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بعملية تجميل لأنفه.

حيث نشر الفنان السوري على حسابه في فيس بوك صورةً جديدةً له بدا فيها بأنف مختلف عن شكل أنفه الحقيقي، وعلّق عليها بالقول كل المحبة لكم، شخصية سعيد رمضان 2020، في إشارة منه لشخصية سيلعبها في الموسم الرمضاني القادم.

وأثارت الصورة التي نشرها الفنان السوري جدلاً كبيراً على الإنترنت، حيث أكدّ بعض المتابعين إنّ شكله القديم كان له خصوصية وتميز، في حين عدّ البعض الآخر المسألة شخصية ولا يجوز لأحد التدخل فيها.

من جانبه لم يرد أحمد الأحمد على التعليقات، ولم يؤكد أو ينفي قيامه بعملية تجميل لأنفه.

يذكر أنّ الفنان السوري سيظهر في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل خريف العشاق، بالإضافة لأعمال أخرى لم يكشف عنها.

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