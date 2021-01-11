ثورة صوتية.. سوني تطلق مكبرات صوتية “360 درجة”

دخلت شركة سوني اليابانية عالم المكبرات الصوتية من خلال إطلاقها مكبرات 360 درجة بنوعين أطلقت عليهما SRS-RA5000، وSRA-RA3000.

وتتميز السماعتان الجديدتان بدعمهما تقنية Reality 360 التي تجعل المستخدم يتمتع بتجربة صوتية مكانية تحاكي البث الحي للموسيقى، مع دفع الموسيقى من خلال اتجاهات مختلفة تحيط بالمستخدم.

وستزود سوني الإصدار SRS-RA5000 بـ3 مكبرات في الجزء العلوي، و3 مكبرات جانبية، مضخم صوتيات، بالإضافة لمعايير High-Resolution.

أما المكبر SRA-RA3000 فسيحتوي على مكبرين بتردد مرتفع، و2 من Passive radiator ومشغل كامل المدى.

وقالت الشركة اليابانية إنّ مكبراتها الصوتية ستأتي بميزة Auto Volume التي تعمل على ضبط مستوى الصوت بشكل تلقائي، وستدعم المساعد الصوتي لأمازون وغوغل.

يذكر أنّ سوني ستطلق المكبرين الجديدين في فبراير القادم بسعر 599 يورو للمكبر SRS-RA5000، و359 يورو للمكبر SRA-RA3000.

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