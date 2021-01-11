ون بلس تكشف أخيرًا عن سوار OnePlus Band بمواصفات مميزة وسعر منخفض

ون بلس هي الشركة الأخيرة التي تنضم إلى سوق الأجهزة القابلة للارتداء بشكل عام والأجهزة الرياضية بشكل خاص، وهنا نستثني السماعات بالطبع، هذا حيث أن ون بلس قد أعلنت اليوم رسميًا عن سوار OnePlus Band الرياضي والذي يأتي بعدد كبير من المميزات، هي صحيح مميزات موجودة في سوارات أخرى لكن ون بلس قد قدمت مزيج مميز خصوصًا أن هذا هو منتجها الأول من هذا النوع.

مواصفات سوار OnePlus Band ومميزاته وعيوبه

السوار الجديد قادم مع شاشة بقياس 1.1 بوصة من نوع أموليد، وهي شاشة تدعم اللمس بالطبع، والشاشة لا تضم -لحسن الحظ- أزرار فيزيائية، كما أنها تأتي بدقة 126*294 بيكسل إلى جانب حوالي 37 شكل مختلف لواجهة الساعة Watch Faces، هذا بينما نتوقع أن ون بلس -والمطورين- ستطلق تصميمات إضافية في المستقبل.

يأتي السوار بوزن 10.3 جرام فقط مع سوار مطاطي بوزن 12.3 جرام ليكون الوزن الإجمالي للسوار هو 22.6 تقريبًا، سيأتي السوار باللون الأسود، الرمادي، والأزرق مع تصميمات مختلفة للسوارات كما ترى من الصور.

يأتي السوار مع دعم 12 تمرين رياضي إلى جانب خاصية Free Training التي يمكنك تشغيلها في أي تمرين، هذا بينما يدعم السوار المياه بشكل كامل ويقدم بلوتوث 5 لتحسين الاتصال، هذا بينما سيتم شحن السوار من خلال شاحن خاص به يأتي معه.

يتيح السوار التحكم في الموسيقى والكاميرا عن بعد من خلال تطبيق ون بلس المخصص لذلك، الشركة لم تكشف عن سعة البطارية لكنها أوضحت أنها ستعمل حتى أسبوعين كاملين، السوار سيدعم خواص قياس الأكسجين SpO2 إلى جانب خاصية قياس نبضات القلب وكذلك تتبع النوم! وكل المعلومات ستكون متوفرة من خلال تطبيق OnePlus Health.

سعر سوار OnePlus Band

السوار الجديد قد تم تسعيره في مقابل 35 دولار تقريبًا، في حين أن شراء سوار إضافي (الباند فقط) سيكلفك 5 دولار تقريبًا! حتى الآن لم توضح ون بلس موعد الطرح الرسمي في الأسواق، وكالعادة فالسوار سيتأخر حتى يصل للوطن العربي.