هذه هي أولى منتجات ابل القادمة في عام 2021 – تعرف عليها!

عام 2021 سوف يشهد إطلاق العديد من الأجهزة من ابل، وأولى هذه المنتجات سوف يتم الإعلان عنها بنهاية الربع الأول وسيتم إطلاقها في الأسواق خلال الربع الثاني.

ما هي أولى الأجهزة القادمة من ابل في 2021 ؟

أول هذه الأجهزة قد يكون إصدار جديد من هاتف ايفون SE الأرخص ثمناً، وسوف يكون عبارة عن نسخة طبق الأصل من هاتف ايفون 12 ميني بمعالج Apple A14 لكن ربما مع اختلافات قليلة مثل دعم شبكات الجيل الرابع فقط 4G LTE وعدم دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G وفقاً لآخر التسريبات.

سماعات AirPods Pro 2 الجديدة سوف تكون حاضرة أيضاً في المستقبل القريب، سيكون بها نفس المزايا الراقية مثل إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation كما سيتم تغيير تصميم السماعات لتكون مختلفة عن الجيل الأول.

بالنسبة لأجهزة الايباد، سوف تكشف ابل عن الجيل السادس من جهاز ايباد ميني iPad Mini 6 بشاشة ذات قياس 8.4 إنش مع حواف أقل حول الشاشة و زر Home في الأسفل مع تقنية التعرف على بصمة الإصبع Touch ID.

ابل أيضاً تنوي الكشف عن أجهزة ايباد برو جديدة هذا العام بنفس التصميم وقياس الشاشة الحالي: 11 إنش و 12.9 إنش إلا أن الإضافة الأهم فيها ستكون استخدام شاشات جديدة من نوع Mini LED التي تتفوق على شاشات LCD التقليدية ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وفقاً للتسريبات، فإن الإعلان عن هذه الأجهزة سيكون بحلول نهاية شهر مارس على أن يبدأ إطلاقها في الأسواق بداية من شهر إبريل.