الصداع بعد الطعام.. أسبابه وطرق علاجه

حدد موقع ويب طب الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالصداع بعد تناول الطعام، وقال الموقع الطبي إنّ الإنسان يشعر بصداع خفيف بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم، والذي يحدث نتيجة أسباب مرضية أو اتباع عادات سيئة.

وحدد الأسباب المرضية بمرض السكري، أورام في الجهاز الهضمي، أو عدم انتظام في مستوى الهرمونات في الجسم.

وأكد الموقع إمكانية حدوث الصداع بعد الطعام عقب تناول المشروبات الباردة، أو بسبب حساسية الشخص لبعض الأطعمة.

وللتخلص من هذا الصداع دعا الموقع الطبي الناس لمراجعة الطبيب في حال كانت مشكلتهم مرضية، أو تغيير أنماط الطعام السلبية، واستبدالها بأخرى صحية.

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