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الصداع بعد الطعام.. أسبابه وطرق علاجه

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد موقع ويب طب الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالصداع بعد تناول الطعام، وقال الموقع الطبي إنّ الإنسان يشعر بصداع خفيف بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم، والذي يحدث نتيجة أسباب مرضية أو اتباع عادات سيئة.

وحدد الأسباب المرضية بمرض السكري، أورام في الجهاز الهضمي، أو عدم انتظام في مستوى الهرمونات في الجسم.

وأكد الموقع إمكانية حدوث الصداع بعد الطعام عقب تناول المشروبات الباردة، أو بسبب حساسية الشخص لبعض الأطعمة.

وللتخلص من هذا الصداع دعا الموقع الطبي الناس لمراجعة الطبيب في حال كانت مشكلتهم مرضية، أو تغيير أنماط الطعام السلبية، واستبدالها بأخرى صحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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