أراد تقليد الجوكر.. فقطع شفتي صديقته

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية حادثةً غريبة، حيث أقدم مراهقان على القيام بتجربة خطيرة أدت لنقل الفتاة للمستشفى عقب إصابتها بجروح عميقة في شفتيها.

وقالت الشرطة إنّ شابا يبلغ من العمر 17 عاماً وفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً دخلا مستشفى شيرنوسكو سول نافيجليو من أجل علاج الجراح الموجودة في شفتي الفتاة، وأكدّ المراهقان لرجال الشرطة تعرضهما لهجوم في الشارع.

لكنّ المحققين شكوا بالأمر وقاموا بالتحقيق مع المراهقين اللذين اعترفا بقيام الشاب بإجراء هذه الجراح بموافقة صديقته من أجل الحصول على ابتسامة الجوكر، وقال إنّها كانت ستقوم بنفس الأمر له، لكنّ عدم تحملها للألم دفعه لنقلها للمستشفى لعلاجها.

يذكر أنّ الشرطة الإيطالية تواصل تحقيقاتها مع المراهقين لتتخذ بعدها الإجراء المناسب بحقهما.

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