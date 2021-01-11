“المرأة الخارقة” يواصل تصدر إيرادات السينما الأمريكية

حقق الجزء الثاني من فيلم المرأة الخارقة 1984 الإيرادات الأعلى في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم عائلة كرود عهد جديد.

حيث حقق الفيلم بين يومي الجمعة والأحد أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي ليرتفع بذلك إجمالي الإيرادات في أمريكا وكندا ل32.6 مليون دولار أمريكي.

وأكدّ المسؤولون تحقيق الفيلم خلال الأسبوع الثالث من عرضه 4.7 مليون دولار في باقي أنحاء العالم، الأمر الذي رفع إجمالي إيراداته لحوالي 131 مليون دولار أمريكي.

ورغم تفوقه وبفارق كبير عن الأفلام الأخرى التي عرضت بعد انتشار فيروس كورونا، إلا أنّه فشل حتى الآن في تعويض ميزانية الإنتاج الضحمة التي وصلت قيمتها ل200 مليون دولار أمريكي.

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