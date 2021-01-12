ما هي فوائد الحجامة ؟ وما أضرارها

ما هي الحجامة ؟

علم الحجامة هو أحد فروع الطب البديل، حيث تُستخدم الأكواب المصنوعة إما من الزجاج، الخيزران أو الفخّار، ويتم تطبيق هذه الأكواب على الجلد، ويؤمن المعالجون بالحجامة بأهميتها في تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم وعلاج الكثير من الأمراض.

أنواع العلاج بالحجامة

قديماً تم إنشاء الشفط بشكل أساسي من خلال استخدام الحرارة، حيث تم تسخين الكؤوس في الأصل بالنار ثم طبّقت على الجلد، وأثناء تبريدها، وجّهت الأكواب الجلد من الداخل.

وغالبًا ما يتم إجراء الحجامة الحديثة باستخدام أكواب زجاجية يتم تدويرها مثل الكرات وتُفتح من طرف واحد، وهناك فئتان رئيسيتان من الحجامة اليوم وهما:

الحجامة الجافة، وهي طريقة شفط فقط.

الحجامة الرطبة، وهي قد تتضمن على كل من الشفط والنزيف الطبي المتحكم فيه.

وسوف يساعدك طبيبك وحالتك الطبية وتفضيلاتك في تحديد الطريقة المستخدمة.

فوائد الحجامة العلاجية

تم استخدام الحجامة لعلاج مجموعة واسعة من الحالات، فقد تكون فعالة بشكل خاص في تخفيف الظروف التي تخلق آلام العضلات وآلامها، ونظرًا لأنه يمكن أيضًا تطبيق الكؤوس على نقاط العلاج بالإبر الرئيسية، فمن المحتمل أن تكون فوائد الحجامة فعالة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، ومشاكل الجلد، وغيرها من الحالات التي يتم علاجها عادةً باستخدام العلاج بالإبر.

وفي عام 2012، تُشير الدراسات التي أجريت إلى أن القوة العلاجية للحجامة قد تكون أكثر من مجرد تأثير وهمي، حيث وجد الباحثون أن علاج الحجامة قد يساعد في الحالات التالية، من بين أمور أخرى:

الحزام الناري.

شلل في الوجه.

السعال وضيق التنفس.

حب الشباب.

فتق القرص القطني.

سرطان عنق الرحم.

ومع ذلك، فإن الخبراء يعترفون بأن معظم الدراسات الـ 135 التي استعرضوها تحتوي على مستوى عالٍ من التحيز، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فوائد الحجامة والفعالية الحقيقية لها في حالات معينة.

فوائد الحجامة لعلاج عرق النسا

من الحالات التي توجد حولها آراء عديدة بأن الحجامة يمكن أن تساعد في علاجها هي مرض عرق النسا، حيث أن إحدى الدراسات التي أجريت في كلية الصيدلة في جامعة كراتشي في باكستان لتقييم فعالية العلاج بالحجامة في اضطرابات مختلفة، مثل آلام أسفل الظهر، والصداع النصفي، وآلام الرقبة، أظهرت نتائجها أن الحجامة كانت فعالة في الحد من شدة الأعراض دون أي آثار ضارة خطيرة تُذكر.

فوائد الحجامة لعلاج النقرس

وبالنسبة إلى النقرس كأحد الأمراض التي يدور حولها العلاج بالحجامة، فإن هناك العديد من الأدوية التي يمكن تناولها لتخفيف أعراض النقرس، ولكن في ما يخص علاج النقرس بالحجامة تحديداً، فقد قامت دراسة طبية عام 2010 وتم نشرها في صحيفة الطب الصيني التراثي، وكان هدف الدراسة معرفة مدى تأثير العلاج بالحجامة لمرض النقرس على 34 مريضاً.

وتم العلاج بالحجامة لهذه الحالات بالإضافة إلى العلاجات العشبية التي تؤثر على حمض اليوريك الزائد في الدم، وكانت النتيجة أن الحجامة أظهرت فاعلية في العلاج، حيث تم علاج 21 حالة، بينما كان هناك 13 حالة تحسنت بشكل كبير، وكانت النتيجة النهائية لهذه الدراسة أن التأثير العلاجي للحجامة في علاج النقرس مُرضي للغاية.

*لكن مازال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد

فوائد الحجامة لعلاج العقم

يمكن أن يكون العقم هو أكثر المشكلات الطبية التي يبحث الكثير من الناس عن فوائد الحجامة في علاجها، وخاصة للرجل، ولا نستطيع أن ننكر أن الكثير يعتقد أن هناك عدة طرق منزلية وطبيعية تساعد على زيادة خصوبة الرجل، ولكن عندما نتحدث عن الحجامة، فإن البحث العلمي هو الفيصل. وعن ذلك، فإن هناك تقارير تمت عام 2012، وقام بها باحثون أستراليون وصينيون، حيث قاموا بمراجعة 135 دراسة حول الحجامة، وانتهت التقارير إلى أن العلاج بالحجامة يكون فعالاً أكثر عندما يحصل المريض أيضاً على العلاجات الأخرى، مثل الأدوية، لكن في كل الأحوال يجب استشارة الطبيب.

أضرار الحجامة

لم تُذكر العديد من الآثار الجانبية المرتبطة بالحجامة، فعادة ما تحدث الآثار الجانبية أثناء العلاج أو بعده مباشرة، على سبيل المثال:

قد تشعر بالدوار أو الدوخة خلال فترة علاجك، قد تواجه أيضًا التعرق أو الغثيان.

بعد العلاج، قد يتهيج الجلد المحيط بحافة الكأس ويتسم بنمط دائري.

قد تشعر أيضًا بألم في مواقع الشق أو تشعر بالدوار أو الدوخة بعد فترة قصيرة من الجلسة.

العدوى هي دائماً خطر وارد بعد الخضوع لعلاج الحجامة، ولكن الخطر صغير وعادة ما يتم تجنبه إذا اتبع طبيبك الطرق الصحيحة لتنظيف جلدك والسيطرة على العدوى قبل وبعد الجلسة.

قد تشمل المخاطر الأخرى تندب الجلد أو وجود ورم دموي (كدمات).

نصائح عند العلاج بالحجامة

حتى تستطيع الاستفادة من فوائد الحجامة المؤكدة في حالات معينة، يجب أن تنتبه للنصائح الآتية:

يجب على طبيبك ارتداء غطاء واقٍ للملابس، وقفازات يمكن التخلص منها، ونظارات واقية أو حماية أخرى على العين.

يجب أن يستخدم الطبيب أيضًا معدات نظيفة، ويكون لديه لقاحات منتظمة لضمان الحماية ضد أمراض معينة، مثل التهاب الكبد.

دائماً قم بالبحث عن الممارسين بدقة لحماية سلامتك الخاصة.

إذا واجهت أيًا من المشكلات فاستشر طبيبك، فقد يقدم لك علاجات أو خطوات يمكنك اتخاذها قبل جلستك لتجنب أي إزعاج.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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