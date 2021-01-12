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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الدراسة مستمرة طالما الوضع الوبائي مستقر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا  لمكافحة وباء كورونا خليفة البكوش، إن الوضع الوبائي في ليبيا حرج، ولكنه مستقر منذ أسابيع؛لذلك علينا استغلال هذه الفترة لعودة الدارسة.

وأطلع البكوش خلال اجتماعه مع وزارة التعليم، على خطط الوزارة التي تأمل بالعودة الأمنة للدراسة،لافتا إلى التزام الوزارة بكافة التوصيات والنصائح التي قدمتها اللجنة العليا.

وأكد البكوش أن الدارسة مستمرة طالما الوضع الوبائي مستقر، مؤكدا اقفال المدارس في حالة وجد ارتفاع في معدلات الإصابة .

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت في الـ2 من يناير الحالي عودة الدارسة لطلاب المرحلة الأبتدائية

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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