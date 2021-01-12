موتورولا تعلن عن هاتف منافس لهواتف NOTE من سامسونغ

أطلقت شركة موتورولا هاتف مميز مزود بقلم ذكي يمكن أن ينافس هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ وسيطرح بسعر منافس رغم جصوله على هيكل مضاد للرطوبة والغبار يزن 213غ.

ويمكن التحكم بالشاشة عن طريق قلم ذكي مزود مع الهاتف و حصل على ذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وزود هاتف Moto G Stylus بمنفذين لبطاقات الإتصالات أما سعة البطارية فهي ممتازة مقارنة بسعره حيث جاءت بسعة 4000 ميلي أمبير وسعره 300 دولار تقريباً فضلاً عن تزويده بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع.

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