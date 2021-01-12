كيفية شراء متابعين انستقرام حقيقيين عرب بسهولة؟

من أجل أغراض الدعايا والتسويق يحتاج أصحاب الحسابات على انستقرام إلى زيادة أعداد المتابعين وهذا قد يتم بعدة طرق لكن أكثرها سهولة واختصاراً للوقت والجهد هي شراء متابعين انستقرام ، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم كيفية فعل ذلك باستخدام خدمة فولورز عرب التي تضمن لك الحصول على متابعين انستقرام حقيقيين ومتفاعلين من الوطن العربي.

ما هي شركة فولورز عرب Followers Arab ؟

فولورز عرب هي شركة تقدم خدمات التواصل الاجتماعي تحديداً الخدمات التسويقية عبر الإعلانات الحقيقية والتنفيذ الآمن والسريع للمهام. الشركة تعمل منذ أكثر من 5 سنوات في مجال التسويق الإلكتروني عبر الشبكات الاجتماعية.

تتبع الشركة الأساليب القانونية والحقيقية من أجل الترويج لحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم خدمات التسويق والترويج للحسابات على منصات تيك توك ويوتيوب وتويتر وانستقرام مثل خدمة زيادة المتابعين والمشتركين وخدمة زيادة لايكات انستقرام و شراء مشاهدات انستقرام وغيرها.

ما المزايا التي تقدمها شركة فولورز عرب Followers Arab ؟

زيادة متابعين انستقرام عبر الإعلانات

يتم زيادة متابعين انستقرام عبر خطة تعتمدها شركة فولورز عرب ترتكز على الإعلانات وهي طريقة شرعية آمنة على حساباتك ولا تحتاج فيها إلى الكشف عن كلمة المرور الخاصة بك لأحد.

متابعين حقيقيين ومتفاعليين

ليس الأمر فقط زيادة في أعداد المتابعين بل أيضاً في نوعية أولئك المتابعين كونهم مستهدفين بمحتوى الحساب ما يجعلهم أكثر تفاعلاً مع المحتوى والإعجاب بالمنشورات ومشاهدة القصص وزيادة الوصول.

زيادة تدريجية

لأن زيادة متابعين انستقرام حقيقية وتتم بصورة قانونية، فالزيادة في أعداد المتابعين تكون تدريجية مما يجعل العملية آمنة على الحساب بعكس الخدمات الأخرى المشبوهة التي تعتمد على زيادة المتابعين بحسابات وهمية في وقت قصير قد يعرض حسابك للغلق.

لا وجود للحسابات الوهمية

عبر خدمة فولورز عرب يتم زيادة متابعي انستقرام بحسابات حقيقية 100% بعيداً عن الحسابات الوهمية والمزيفة والتي تضر حسابك أكثر مما تنفعه إذ تقلل من نسب التفاعل والوصول وتضر بسمعتك فضلاً عن إهدار مالك واحتمالية تعرض الحساب للإغلاق.

شراء متابعين انستقرام بسهولة

توفر لك شركة فولورز عرب إمكانية شراء متابعين انستقرام بداية من 1,000 متابع وحتى 50,000 متابع في الطلب الواحد مع اختلاف في السعر يوازي عدد المتابعين الذين تريدهم. خطط زيادة المتابعين والأسعار متنوعة وتبدأ من 15$.

توفر الشركة أيضاً دعم فني على مدار اليوم في كافة أيام الأسبوع من أجل تلقي الطلبات ومتابعة تنفيذها والرد على كافة أسئلتك واستفساراتك.

كل ما عليك هو اختيار الخطة (عدد المتابعين + السعر) التي تريدها من صفحة شراء متابعين إنستقرام على موقع الشركة، بعدها قم بإدخال اسم المستخدم فقط الخاص بحساب انستقرام (لا حاجة إلى كلمة المرور) وكذلك البريد الإلكتروني الخاص بك، بعدها سوف يتم نقلك إلى صفحة الدفع لإتمام الطلب، ومتاح لك الدفع باستخدام باي بال أو البطاقة الائتمانية.