شركة Nio للسيارات تكشف عن واحدة من أفضل السيارات التقنية حول العالم

طورت شركة Nio الصينية السيارة الجديدة ET7 والتي تعد من بين أكثر السيارات تقدماً من الناحية التقنية لتوفر عدة أنظمة تمكن صاحبها من التحكم بحركتها عن بعد عبر الهواتف والأجهزة الذكية فيمكن ركن السيارة ذاتياً من خلال أمر عبر الهاتف.

وصمم هيكلها بشكل مدروس وفقاً لأحدث معايير ديناميكية الهواء ومع وجود المساحات الزجاجية الكبيرة من الجوانب الـ4 والزجاج الشفاف في سقف السيارة فإنه يوفر راحة للركاب.

وتتلقي الأوامر الصوتية أيضاً للتحكم بالعديد من تقنيات القيادة والعديد من أنظمة السيارة وذلك بفضل وجود مساعد إلكتروني، وتحتوي السيارة على أنظمة إضاءة داخلية وشاشة داخلية تشبة تلك الموجودة في سيارات تسلا.

وجاءت هذه السيارة مع محركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزماً يعادل 653 حصاناً وأكبر بطارية تكفي لقطع مسافة 1000 كلم بالشحنة الواحدة.

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