الولايات المتحدة.. إصابة 2 من «الغوريلا» بفيروس كورونا

حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، قال أمس الاثنين، إن 2 من حيوانات الغوريلا في حديقة حيوان سان دييغو أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وجاء تصريح نيوسوم خلال حديثه عبر الإنترنت عن وضع جائحة كورونا في ولايته، مضيفا أن أعراض الإصابة ظهرت أيضا على غوريلا 3.

وأضاف أن مصدر العدوى لا يزال قيد التحقيق لتحديد ما إذا كان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر إلى الحيوان.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن موقع 10news بأن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها إصابة غوريلا بعدوى كورونا في الولايات المتحدة والعالم.

