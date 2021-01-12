كوالكوم تعلن عن الجيل الثاني من مستشعر البصمة 3D Sonic Sensor مع مميزات رائعة

أعلنت كوالكوم اليوم وبشكل مفاجئ عن الجيل الثاني من مستشعر البصمة الخاص بها والذي يعتمد على الموجات فوق الصوتية Ultrasonic، وهذا المستشعر سيأتي بالاسم 3D Sonic Sensor Gen 2 وبالطبع Gen 2 تشير إلى الجيل الثاني، وهذا بعدما قضى الجيل الأول فترة طويلة من الزمن بداية مع إطلاق سلسلة جالكسي S10، أي حوالي عامين.

الجيل الثاني من مستشعر البصمة 3D Sonic Sensor

هذا المستشعر من كوالكوم هو الوحيد المنتشرح حاليًا بتقنية الموجات فوق الصوتية، وقد تم استخدام هذا المستشعر للمرة الأولى في تاريخه في سلسلة جالكسي S10، ومذّاك الحين وهو يستخدم في هواتف سامسونج الرائدة مرورًا بسلسلة جالكسي نوت 10، جالكسي S20 وجالكسي نوت 20، كما أنه قادم أيضًا في جالكسي S21!

مستشعر كوالكوم كان متطورًا جدًا، لكنه يعاني من مشاكل رئيسية تتمثل في البطئ والدقة وذلك بالمقارنة مع المستشعرات البصرية Optical التي يستخدمها المنافسين مثل هواوي، أوبو وون بلس، لكن الجيل الجديد 3D Sonic Sensor Gen 2 سيحل هذه المشاكل بشكل قاطع، هذا حيث أنه سيوفر التالي:

• حجم المستشعر نفسه أكبر بنسبة 77% من الجيل السابق

• يحفظ بيانات حيوية للمستخدمين بنسبة 1.7% أكثر

• المستشعر تطور بشدة من ناحية السرعة، حيث أنه أسرع بنسبة 50% من الجيل السابق حاليًا

لكي نوضّح، الجيل السابق يأتي بقياس 4*9 مللي متر، بينما الجيل الجديد قادم بحجم 8*8 مللي متر، وهو ما سيجعل المستشعر أكبر وأسهل في الاستخدام من ناحية، وسيساعده على حفظ بيانات حيوية أكثر للمستخدم وهو بدوره سيضيف كثيرًا للدقة والسرعة.

من الأخبار الرائعة أن كوالكوم قد أكدت أن المستشعر قادم في الهواتف الذكية القادمة في بدايات 2021، وبما أننا لم نرى هذا المستشعر إلا عند سامسونج أساسًا فهذا يعطينا تلميح أن سلسلة جالكسي S21 قادمة مع المستشعر الجديد، وهو ما سيشكل تطور كبير.