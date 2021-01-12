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احذروا نزيف اللثة المتكرر.. قد يدل على أمراض خطيرة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان من النزيف المتكرر للثة، وقالت إنّه يدل في بعض الحالات على أمراض خطيرة كاضطرابات تخثر الدم أو سرطان الدم.

وحددت الرابطة الألمانية الأسباب التي تؤدي لحدوث هذا النزيف بالتهاب اللثة، التهاب دواعم السن، نقص الفيتامينات خاصة الفيتامين ج، أو تناول الأدوية الخاصة بتخثر الدم أو الصرع.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ هذا النزيف يحدث أحياناً بسبب الالتهابات البكتيرية في اللثة التي تنشأ في العادة بسبب طبقات البلاك المتراكمة على الأسنان نتيجة قلة العناية.

ودعت الرابطة الألمانية الناس لمراجعة طبيب الأسنان بشكل فوري في حال تكرر نزيف اللثة، وذلك من أجل تحديد الأسباب التي أدت لحدوثه وعلاجها قبل تفاقمها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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