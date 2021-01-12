أمير كرارة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أكدّ الفنان المصري أمير كرارة تعافيه من مرض فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما جاءت نتيجة المسحة الثالثة التي قام بها سلبية.

وقال الفنان المصري في منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في إنستجرام إنّه نتيجة المسحة الأخيرة كانت سلبية، وشكر الله على نعمة الشفاء، وتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين بالفيروس سريع الانتشار.

وكان الفنان المصري الذي كان نجم الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل الاختيار قد أعلن في نهاية ديسمبر الماضي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ النجم المصري سيشارك في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل “نسل الأغراب” الذي يعد أضخم الإنتاجات الرمضانية، والذي سيشهد مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم كأحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، أحمد داش وغيرهم.

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