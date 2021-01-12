صورة مرعبة لأنثى عنكبوت الذئب تثير جدلاً كبيراً.. شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صورة مرعبة لأنثى عنكبوت من فصيلة عنكبوت الذئب وهي تحمل صغارها على ظهرها.

حيث قام أحد سائقي الأدغال في منطقة فيكتوريا بأستراليا بالتقاط الصورة المميزة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً على مواقع الإنترنت، حيث وصفها البعض بأنّها مادة كابوسية، في حين قال البعض الآخر إنّ الصورة رائعة بشكلٍ بشع.

وقال آخرون إنّ الصورة رغم بشاعتها تحمل في طياتها الكثير من التضحيات، لأنّ الأم تقوم بحمل صغارها على ظهرها لتحميهم، وطالبوا بمنحها لقب أم العالم.

يذكر أنّ أنثى عنكبوت الذئب تبقى في عزلة بعد التزاوج، وتضع حوالي 100 بويضة، وبعد خروج الصغار من البيض تقوم بحملهم على ظهرها لأكثر من أسبوعين وذلك حتى يكتمل نموهم.ص

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