لينوفو تطرح نظارة واقع معزز بمواصفات مميزة

شهد معرض CES 2021 طرح شركة لينوفو الصينية لنظارة واقع معزز مميزة تقدم حلولاً رقمية للمؤسسات أطلقت عليها ThinkRealitt A3.

وجاءت النظارة الجديدة بحجم أصغر من النظارة التي أطلقتها الشركة في العام 2019، وستعمل بمعالج Snapdragon XR1 المميز.

وزودت لينوفو نظارتها الجديدة بشاشة عرض مجسمة بدقة 1080 بيكسل، والتي تساعد المستخدم على رؤية 5 شاشات افتراضية.

وستحتوي النظارة على كاميرا بدقة 8 ميغا بيكسل RGB مناسبة لتصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

وستدعم النظارة الجديدة أدوات وتطبيقات برامج ويندوز، وستكون قابلة للربط والوصل بأجهزة الحاسوب، وهواتف موتورولا الذكية، والأجهزة التي تملك علامة لينوفو التجارية عن طريق كابل USB-C.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر نظارتها المعززة بدءًا من منتصف العام الجاري وستخصصها لعملاء المؤسسات فقط.

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