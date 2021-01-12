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موتورولا تطلق هاتفا بـ4 كاميرات وبطارية قوية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة موتورولا الأمريكية النقاب عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Moto One 5G Ace.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 750G، ومودم Snapdragon X52، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة My UX.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات يدعم معايير IP52.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد يوم 14 يناير الجاري بسعر يبدأ من 399 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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