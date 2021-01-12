شركة LG تطلق شاشة بدقة 4K مناسبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها 27GP950 UltraGear.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحة Nano IPS مقاس 27 بوصة ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث 160HZ.

وتتميز الشاشة الجديدة بسرعة استجابتها التي تصل لـ1 مللي ثانية، وبتوافق معايير HDMI التي تدعمها الشاشة مع الجيل الجديد من أجهزةPS5، Xbox Series X، وXbox Series S.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الشاشة الجديدة بكرت شاشة GeForce RTX 3090 أو GeForce RX 6900XT مما يجعل الشاشة تدعم حتى معدل 160HZ بدقة K4.

وستحتوي الشاشة على مجموعة من المنافذ كمنفذ HDMI 2.1، ومنافذ USB.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد طرح شاشة الألعاب الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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