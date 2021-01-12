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شركة LG تطلق شاشة بدقة 4K مناسبة لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها 27GP950 UltraGear.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحة Nano IPS مقاس 27 بوصة ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث 160HZ.

وتتميز الشاشة الجديدة بسرعة استجابتها التي تصل لـ1 مللي ثانية، وبتوافق معايير HDMI التي تدعمها الشاشة مع الجيل الجديد من أجهزةPS5، Xbox Series X، وXbox Series S.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الشاشة الجديدة بكرت شاشة GeForce RTX 3090 أو GeForce RX 6900XT مما يجعل الشاشة تدعم حتى معدل 160HZ بدقة K4.

وستحتوي الشاشة على مجموعة من المنافذ كمنفذ HDMI 2.1، ومنافذ USB.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد طرح شاشة الألعاب الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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